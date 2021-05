Drama um Olympia-Star: Krebs zerfrisst das Gehirn!

Er war ganz oben und man könnte meinen, dass er jetzt ganz unten ist - doch auch wenn Dill-Bundi in den Jahren seit seinem Olympia-Sieg von einem Schicksalsschlag zum nächsten zu stolpern scheint, will er nicht jammern, wie er im Interview mit der schweizerischen „Sonntagszeitung“ verrät. „Es gibt immer einen nächsten Tag. Das Leben ist immer lebenswert. Der Kampf lohnt sich.“ Und zu kämpfen hatte er wahrlich genug in jüngster Zeit …