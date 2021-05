Krebstherapie für junge Mutter ist finanziert

„Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin“, ist Melanie G. aus St. Pölten sprachlos. In etwas mehr als einer Woche wurde das Spendenziel von 95.000 Euro für eine spezielle Krebstherapie in Deutschland erreicht. Vor allem Melanies Heimatort bewies dabei einen unglaublichen Zusammenhalt.