Tauziehen wegen Burg geht weiter

Zwei „Kreuzerl“ auf Stimmzettel

Der Vizebürgermeister will sich weiter dafür einsetzen, dass die Investition auf KUZ und Burg aufgeteilt wird. Er ruft dazu auf, bei der Volksbefragung bei beiden Gebäuden ein Kreuzerl zu machen. „Wer beides will, muss beides ankreuzen“, so Mondschein. Die Debatte dürfte also noch weitergehen. Am 27. Juni sind dann die Bürger am Wort.