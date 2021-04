Jetzt sind in Güssing die Bürger am Wort

Nicht über die Köpfe der Menschen hinweg, sondern mit ihnen soll entschieden werden, wo der kulturelle Hotspot von Güssing künftig liegen wird. Nun ist auch das Datum der bereits angekündigten Volksbefragung fix. Am 27. Juni sind die Bürger am Wort. Zur Diskussion steht, ob das Land in die Burg oder das KUZ investieren soll.