Gut gebucht für den Tag der Öffnung

Was den Wirten ein wenig die Suppe versalzt, sind jedoch die Abstandsregeln. Diese sorgen dafür, dass die Anzahl der Plätze in einem Restaurant schnell einmal auf die Hälfte schrumpft. Gleichzeitig werden die Corona-Bestimmungen zusätzliches Personal erfordern. Mirth zeigt sich dennoch optimistisch. „Jetzt ist aber sicher nicht der Zeitpunkt zu jammern, sondern wir sind froh, dass wir wieder aufsperren und für unsere Gäste da sein dürfen“, so der Gastro-Sprecher.