„Kirchen im Salzkammergut sind beste Konzerträume“

Tanz in der Kirche

Das Musiktheater „Black Cat“ nach der Novelle von Edgar Allan Poe ist in der Atterseehalle ab Donnerstag, 19. August an drei Abenden angesetzt: „Eine innovative Musiktheaterproduktion mit Film, Tanz und einem Barockorchester, die schon in den USA zu sehen war“, so Haselböck. Das Tanzprojekt „Pygmalion“ mit Silke Grabinger, bekannt als Silk Fluegge, findet am 22. August in der Kirche von Nußdorf statt. Infos: Kirch‘Klang