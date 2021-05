Hitler-Rede bei Demo: Anzeige gegen Organisator

Der Organisator einer Corona-Kundgebung am Freitag in Mauthausen, bei der eine Hitler-Rede abgespielt worden war, wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Mann hätte bei der Einvernahme am Freitag das Abspielen der Hitler-Rede gestanden. Er bestreite aber, dass er damit den Nationalsozialismus verherrlichen wollte, hieß es am Samstag von der oberösterreichischen Polizei-Pressestelle.