Hitler-Rede bei Demo in Mauthausen abgespielt

Wie Polizeisprecher David Furtner mitteilte, nahmen rund 30 Personen an der Demonstration auf einem Platz im Ort teil. In den sozialen Medien kursieren Gerüchte, dass der Veranstalter der Demo in Mauthausen am Samstag auch eine Anti-Israel-Demo in Wien abhalten möchte. Die Wiener Polizei sprach für den Bereich der israelischen Botschaft in Währing ein Platzverbot aus.