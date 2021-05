„Respektlos!“ Mane nach Klopp-Causa in der Kritik

„Jürgen Klopp machte es im Interview geschickt und spielte den Vorfall herunter“, so Owen. In der Tat hatte Klopp nach dem Vorfall gemeint, Sadio sei „etwas wütend“ gewesen, weil er nicht in der Startelf gewesen war. Er, Klopp, hatte im Training spät entschieden, dass Diogo Jota, und nicht Mane spielen werde. Normalerweise würde er Spieler seine Entscheidungen erklären, diesmal aber sei zu wenig Zeit dafür gewesen. „Das ist aber alles“, so Klopp. Sprach‘s und hakte das Thema ab.