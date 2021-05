Genervte Österreicher | Getestete Österreicher

Sie sind immer wieder ein Stimmungsbarometer, die „Fragen des Tages“, die wir via krone.at stellen. Gestern wollten wir angesichts der hitzigen Debatte rund um die Anzeige gegen Bundeskanzler Kurz, nach der ihn die Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft nun wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Aussschuss als Beschuldigten führt, wissen: „Anzeigen, Vorwürfe, Beschimpfungen: Nervt Sie das Polit-Theater?“ Und da antworteten doch glatt neun von 10 mit einem „Ja“. Tatsächlich teilt sich einmal mehr das Meinungsbild: Auf der einen Seite die „Twitter-Blase“, in der man den Kanzler schon verurteilt und damit am Ende seiner politischen Karriere zu sehen wähnt. Auf der anderen das sogenannte „gesunde Volksempfinden“, wo man all die Vorwürfe, aber auch das Vorgehen der Justiz als Schmutzkübelkampagne, vielfach auch als Vernichtungsfeldzug einordnet. Sebastian Kurz selbst geht in die Offensive, hält fest, dass er sich mit dem Thema Verurteilung nicht beschäftige. Er wisse, was er getan habe und was nicht. Und er beteuert: „Ich habe mich nicht bereichert, ich bin nicht korrupt. Und ich lasse es mir nicht gefallen, dass man mir das Wort im Mund verdreht.“ Rücktritt? Damit beschäftige er sich nicht. Der Mann sitzt noch lange im Kanzleramt!