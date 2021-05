Irre Ausstiegsklausel für Barca-Talent aus B-Team

Festgeschriebene Ablösesummen in astronomischen Höhen sind eigentlich nichts Ungewöhnliches im Profifußball. Vereine versuchen damit ihre Talente an sich zu binden und Abwerbeversuche von Rivalen vorzeitig abzuwehren. Im Fall von Nico Gonzalez wirken 500 Millionen Euro jedoch komplett an den Haaren herbeigezogen. Die Mittelfeldhoffnung vom FC Barcelona bestritt bisher noch kein Spiel für die erste Mannschaft der Katalanen.