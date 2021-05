Spurs verlieren bei Harden-Comeback in Brooklyn

Die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einem 116:128 bei den Brooklyn Nets in ihr „Big Apple-Doppel“ in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Jakob Pöltl bilanzierte mit fünf Punkten, neun Rebounds (sieben davon am offensiven Brett), zwei Assists sowie je einem Steal und Block in 27:34 Minuten Einsatzzeit. Beim Gegner gab James Harden sein Comeback. Die Spurs treten bereits am Donnerstag bei den New York Knicks an.