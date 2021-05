Kanzleramt liefert E-Mails, aber Handy bleibt tabu

SPÖ, FPÖ und NEOS hatten sich an den Verfassungsgerichtshof gewandt, da das Kanzleramt relevante Akten nicht an den U-Ausschuss geliefert hatte. Zwei von drei Anträgen waren nun erfolgreich: Geliefert werden müssen noch fehlende Unterlagen im Hinblick auf die Tätigkeit der Stabsstelle Think Austria sowie die vollständigen Mail-Postfächer des Bundeskanzlers, der übrigen Regierungsmitglieder im Kanzleramt sowie mancher Bediensteter.