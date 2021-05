Reiche Gemüseernte auf dem Balkon

Die Eisheiligen sind für viele Gärtner die Zeit, in der nun endlich Tomaten, Paprika und andere Fruchtgemüsepflanzen ins Freiland gesetzt werden können. In einem eher kühlem Frühjahr, wie heuer, rät Schnuppe allerdings dazu vielleicht noch etwas zu warten. „Eine Woche später zu setzen macht bei der Ernte kaum einen Unterschied“, verrät er. Denn gerade das Fruchtgemüse ist sehr kälteempfindlich. Die beliebstesten Pflanzen sind neben Tomaten übrigens Paprika, Chili, Pfefferoni, Gurke, Zucchini sowie Kürbis. Viele der Gemüsesetzlinge können auch schon auf dem Balkon gesetzt werden. „Hier gilt es in die Höhe zu arbeiten und die Pflanzen nach oben zu leiten“, erklärt Schnuppe. Damit ist es möglich zum Beispiel Zucchini sowie Snack- oder Schlangengurken ebenfalls bei wenig Platz anzubauen. Es gibt auch spezielle Züchtungen, die nicht so groß werden. Gerade bei den Tomaten gibt es hier schon recht viel Auswahl. Beim Topf gilt - je größer, desto besser. Denn wer im Topf Gemüse anbauen will, muss regelmäßiger gießen und muss auf eine optimale Nährstoffversorgung der Pflanzen achten. Worauf ebenfalls geachtet werden muss, dass die Früchte tragenden Pflanzen gut unterstützt werden. Denn schnell kann es bei Wind passieren, dass Äste abbrechen können.