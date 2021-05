Ben Affleck und Jennifer Lopez nun „Againifer“

Affleck eroberte Lopez mit Liebesbriefen zurück

Die Webseite „TMZ“ berichtet, dass das Liebes-Comeback wohl von Ben Affleck initiiert wurde. Er soll Jennifer Lopez Liebesbriefe per E-Mail geschickt haben, als sie noch mit Rodriguez verlobt war und versuchte, die Beziehung zu retten. Affleck hätte ihr geschrieben, wie schön sie auf den Fotos der Dreharbeiten auf der Dominikanischen Republik für den Film „Shotgun Wedding“ sei. Seit Februar sollen sie in E-Mail-Kontakt gestanden haben und Afflecks Mails sollen immer sehnsüchtiger geworden sein. Lopez soll sich in Afflecks Schreiben verliebt und ihm gesagt haben, dass er mit seinem Stift „ihr Herz in Besitz nehme“.