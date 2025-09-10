Beginn einer Ära? Tuchel lässt Kritiker verstummen

Ezri Konsa (52.), Marc Guehi (75.) und Marcus Rashford (90./Elfmeter) erzielten nach der Pause die weiteren Treffer gegen die davor noch ungeschlagenen Serben. Tuchel war hochzufrieden. „Ich denke, das war Teamarbeit in ihrer reinsten Form. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und zu den richtigen Zeitpunkten die richtige Intensität gezeigt“, betonte der Chefcoach. Er sorgte mit der Einwechslung von Djed Spence auch für ein Novum. Der Tottenham-Verteidiger ist nun der erste Muslim, der ein A-Länderspiel für England bestritten hat.