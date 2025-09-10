Vorteilswelt
„Unfassbar verliebt“

Ex-Kinderstar Tommi Ohrner verlobt sich mit 60

Society International
10.09.2025 10:47
Tommi Ohrner hat seiner Freundin Anne Arnholdt einen Heiratsantrag gemacht.
Tommi Ohrner hat seiner Freundin Anne Arnholdt einen Heiratsantrag gemacht.(Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

Tommi Ohrner, einst als Kinderstar durch die Kultserie „Timm Thaler“ bekannt, hat sich verlobt. Mit 60 Jahren machte er seiner Partnerin Anne Arnholdt (51) in den bayerischen Alpen einen unvergesslichen Antrag.

In Wildbad Kreuth, umgeben von Bergen, überraschte er seine Freundin mit Kerzen, weißen Blumen und Champagner, berichtet die „Bunte“. „Noch nie hat jemand so etwas Schönes für mich getan“, schwärmt Arnholdt im Gespräch mit dem Magazin. Ohrner selbst gesteht augenzwinkernd: „Vielleicht ein bisschen kitschig“, doch genau so hatte ich es sich vorgestellt. „Ein bisschen Hollywood darf im Leben sein.“

„Unfassbar verliebt“
Seit drei Jahren sind die beiden ein Paar – und nach eigenen Worten „immer noch unfassbar verliebt“. Ohrner beschreibt die Liebe im reiferen Alter als besonders bewusst und tief: „Ich gehe heute viel achtsamer und zärtlicher mit meiner Partnerin um, als ich es früher konnte.“

Funken in der Münchner S-Bahn 
Der Schauspieler und Moderator ist Vater von vier Kindern. Nach seiner langen Ehe fand er 2022 mit Arnholdt eine neue Liebe – filmreif in einer Münchner S-Bahn.

Tommi Ohrner wurde 1965 in München geboren und stand bereits als Kleinkind vor der Kamera. Seinen Durchbruch feierte er 1979 mit der ZDF-Serie „Timm Thaler“. Es folgten Erfolge wie „Merlin“ und „Manni, der Libero“. Später moderierte er im Radio und Fernsehen, bevor er in den 2000er-Jahren wieder zur Schauspielerei zurückkehrte. Seit 2016 ist er zudem die prägnante Stimme bei Klassik Radio.

