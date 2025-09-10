Ex-Kinderstar Tommi Ohrner verlobt sich mit 60

Tommi Ohrner wurde 1965 in München geboren und stand bereits als Kleinkind vor der Kamera. Seinen Durchbruch feierte er 1979 mit der ZDF-Serie „Timm Thaler“. Es folgten Erfolge wie „Merlin“ und „Manni, der Libero“. Später moderierte er im Radio und Fernsehen, bevor er in den 2000er-Jahren wieder zur Schauspielerei zurückkehrte. Seit 2016 ist er zudem die prägnante Stimme bei Klassik Radio.