Opferschutz: Schulterschluss und 25 Mio. Euro mehr

Traurige Aktualität: Der nächste Mordalarm in Wien

Just während der Pressekonferenz der vier Regierungsmitglieder nach dem Ministerrat wurde ein weiterer mutmaßlicher Frauenmord in Österreich bekannt: Eine 36-jährige Frau wurde tot in einer Wohnung in Wien-Simmering aufgefunden. Ersten „Krone“-Infos zufolge wurden Angriffsspuren am Hals des Opfers entdeckt. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger, der Ehemann des Opfers, wurde festgenommen.