Ausnahmetalent startet bei EM-Premiere in neue Ära

Starts über 100 und 200 Meter Brust

Damals war Luka Mladenovic von der SU Generali Salzburg drei Jahre alt. Und nun, mit zarten 16, scheint die internationale Karriere des in Salzburg geborenen Schwimm-Asses mit serbischen Wurzeln richtig Fahrt aufzunehmen. Der SSM-Schüler qualifizierte sich Ende April in Graz mit Landesrekord über 200 m Brust (2:14,55 Minuten) souverän für die EM in Budapest. Am Freitag bricht Mladenovic gen Ungarn auf – eine 13-jährige Salzburger Durststrecke geht so zu Ende.