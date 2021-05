Auto wurde nach 27 Metern von Zypresse gestoppt

Eine 35-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr am 11. Mai gegen 7 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Güterweg Öppelhausen im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Mattighofen aus Richtung des Ortschaftsbereiches Öppelhausen kommend Richtung Habersdorfer Landesstraße L1030. An der Kreuzung mit dieser wollte sie nach links einbiegen, um in Richtung Habersdorf weiterzufahren. Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr zur selben Zeit mit ihrem Pkw auf der L1030, aus Richtung Habersdorf kommend, in Richtung Feldkirchen und wollte die Kreuzung mit dem Güterweg Öppelhausen in gerader Richtung fortsetzen.