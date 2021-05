Erster Teaser: Tom Hardy kehrt als „Venom“ zurück

In „Venom“ mussten sich 2018 Journalist Eddie Brock (Hardy) und der außerirdische Symbiont Venom erstmal kennenlernen und einen Weg finden, zu koexistieren - und dabei ein paar Köpfe abreißen und Gauner im Ganzen verschlucken. In der Fortsetzung müssen Mensch und Symbiont dem besonders fiesen - und aus den Comics hinlänglich bekannten - Carnage stoppen. Was im Deutschen Gemetzel bedeutet, ist in den Geschichten aus dem Spiderman-Universum (mit dem Venom in den Filmen aber bislang noch keine Berührungspunkte hat) auch der Name eines weiteren außerirdischen Parasiten. Dieser verbindet sich mit dem psychopathischen Serienmörder Cletus Kasady (Harrelson).