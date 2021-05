Kollision zwischen Lkw und Transporter in Osttirol

Drautalstraße für 15 Minuten gesperrt

Gleichzeitig fuhr ein 48-jähriger Italiener mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der Drautalstraße im Ortsgebiet von Sillian ebenfalls in westliche Richtung. Als dieser das stehende Fahrzeug bemerkte, scherte er mit seinem Sattelkraftfahrzeug leicht aus und wollte am stehenden Firmenfahrzeug vorbeifahren. In diesem Moment setzte der 32-Jährige plötzlich wieder in Bewegung und es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeugen. Dadurch wurde der 32-Jährige erheblich verletzt. „Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Lienz gebracht“, erklärt die Exekutive. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Drautalstraße im Bereich der Unfallstelle für rund 15 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.