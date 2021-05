„Aurelius“-Kommentar: Transparenz bei Förderungen

Bei der Vorstellung von Transparenz schwingt durchaus etwas Erotisches mit. In der Politik kommt sie jedenfalls immer dann in Mode, wenn Offenheit und Ehrlichkeit ausgedrückt werden sollen. Insbesondere bei der Verteilung von Förderungen aus Steuermitteln wird sie in der Regel von allen Parteien gefordert. Und so mutet es ein wenig seltsam an, dass ausgerechnet aus dem von Bürokratie überladenen Brüssel jetzt Transparenz in unsere Covid-Förderungen gekommen ist.