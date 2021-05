FC Bayern mit ÖFB-Damen weiter auf Titelkurs

Das Frauenteam des FC Bayern München ist drauf und dran, die Titelserie des VfL Wolfsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga zu durchbrechen. Die Münchnerinnen erkämpften sich mit ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil, aber ohne der auf der Bank sitzenden Carina Wenninger am Sonntag im Schlager beim Titelverteidiger ein 1:1 und hielten den Verfolger zwei Runden vor Schluss zwei Punkte auf Distanz. Sydney Lohmann (34.) brachte die Gäste in Führung, Ewa Pajor (81.) glich spät aus.