Austria Klagenfurt bleibt im Rennen um Aufstieg

Der Aufstiegskampf in der 2. Liga bleibt spannend! Am Sonntag gewann Austria Klagenfurt zu Hause gegen die Juniors OÖ mit 3:1 (2:1) und liegt damit weiterhin einen Punkt hinter dem einzigen verbliebenen Konkurrenten Wacker Innsbruck. Die Tiroler hatten bereits am Freitag den GAK mit 5:1 besiegt. In der Tabelle ist Innsbruck mit 51 Punkten Vierter hinter Liefering, Blau Weiß Linz (je 59) und Lafnitz (51), das Trio ist aber nicht aufstiegsberechtigt bzw. -willig.