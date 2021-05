Die Guten, die Bösen, die Erben & die Steuer

Die Politik sperrt sich seit Jahren gegen Vermögenssteuern. Wirkt der Lobbyismus so stark oder warum herrscht in der Politik eine so große Angst vor der Besteuerung großer Vermögen?

Früher hat man diese Steuern abgeschafft, um die Geldflucht zu verhindern, also das Anlegen von Geldern in Steueroasen im Ausland. Mit zunehmender Transparenz ist das eigentlich hinfällig geworden. Es ist bei weiten nicht mehr so einfach, Geld außer Landes zu bringen. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass Lobbying im Hintergrund stark einwirkt. Niemand traut sich an dieses Thema ran. Ich war erfreut, als es in der Pandemie hieß: Jetzt ist der Zeitpunkt für eine Vermögenssteuer gekommen. Doch das geht so schnell wieder unter, wie es aufgetaucht ist. Sind die großen Unternehmen, die großen Familien wirklich so stark, dass man diese Idee nicht weiter verfolgen will? Fakt ist, dass Österreich sehr viel Geld ausgeben muss, um diese Krise zu finanzieren. Und irgendwo muss das Geld herkommen. Es sollte nicht denen genommen werden, die ohnehin schon am Existenzminimum entlangschrammen.