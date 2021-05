ORF-Expertinnen: Mit Vollgas in die Männerherzen

„Ich habe schon damals die Burschen geschlagen. Und ich glaube, Frauen können das auch heute.“ An Selbstvertrauen mangelt es Corinna Kamper nicht. Auch wenn die Kartklasse aus dem Kindesalter nichts mit der Formel 1 zu tun hat - genau das ist das erklärte Ziel der 26-Jährigen. 14 Jahre im Motorsport, in England in der McLaren Performance Academy, zwei Jahre Formel Renault, ein Jahr Formel ADAC und ein weiteres in der Formel BMW. Aus finanziellen Gründen folgte eine Pause. Derzeit fungiert sie mit Kollegin Bianca Steiner im ORF als Expertin. Kompetent, telegen und ganz nebenbei sind die beiden auch noch ziemlich hübsch. Die wohl beste Kombination, um vor der Kamera zu glänzen.