Italiener sollen auch im Urlaub geimpft werden

Impfkampagne in Italien schreitet voran

Bisher haben 87 Prozent der Italiener im Alter von 80 Jahren (4,5 Millionen Menschen) die erste Dosis erhalten. 72 Prozent sind bereits vollimmunisiert. In der Altersgruppe zwischen 70 und 79 Jahren beträgt der Prozentsatz für die erste Dosis 69 Prozent, was sechs Millionen Menschen entspricht. 14 Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe haben bereits die zweite Dosis erhalten, teilte das Gesundheitsministerium mit.