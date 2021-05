Indische Mutation in England „besorgniserregend“

Neue dominierende Variante?

Derzeit sind in Großbritannien 520 Fälle des Subtyps bekannt - in der vergangenen Woche waren es noch 202. Die Anzahl der Infektionsfälle damit wächst aktuell deutlich schneller als andere Varianten im Land. Zwei weitere in Indien entdeckte Mutationen - B.1617.1. und B.1617.3 - bleiben in England weiterhin unter Beobachtung.