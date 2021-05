Sozialgipfel: Regierung bei Mindestlohn gespalten

Kurz zeigte sich vor Beginn des Gipfels in Porto „extrem optimistisch“, dass wieder mehr Menschen in Österreich einen Arbeitsplatz finden. „Die Basis für einen starken Sozialstaat, für sichere Arbeitsplätze und einen erfolgreichen Standort ist der Sieg über die Pandemie“, sagte er am Freitag. „Wir wollen bis in einem Jahr über 500.000 Menschen zurück in die Beschäftigung bringen.“ Kurz will sich vor allem für den Grünen Pass einsetzen, der ein „Turbo für Arbeit und Beschäftigung in Österreich“ sein könne.