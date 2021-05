„Ich habe meine persönlichen Ziele erreicht“

Im Lead schied Andreas im Halbfinale beim 25. Griff aus. In der Disziplin Boulder war ebenfalls im Semifinale Schluss, nachdem er in der Qualifikation mit zwei Tops und vier Zonen einen guten Start erwischte. Andreas weiß, dass er noch mehr kann: „Es hätte noch besser laufen können aber ich habe ein paar blöde Fehler gemacht“, so der Frastanzer nach dem Wettkampf. In der ungeliebten Disziplin Speed war lediglich der 19. Platz drinnen.