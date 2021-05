Tiroler meistert die große Krise mit Mini-Torten

Zwei Leute trägt der Betrieb nicht mehr

Derzeit füllt Simone als Zahnarztassistentin andere Dinge. Zwei Leute trägt der Betrieb nicht mehr. Der Chef ist einziger Mitarbeiter in dem kleinen Laden am Ende der Leopoldstraße in Innsbruck. Hier pendelt Thomas Reimair zwischen Backstube und Verkaufsraum. Viel Laufkundschaft ist hier neben der Grassmayr-Kreuzung nicht zu erwarten. „Wir waren ja auch ganz auf Veranstaltungen ausgerichtet“, blickt der Chef zurück. Zusperren war dennoch keine Option. Ausfallshaftungen waren keine zu erwarten. „Wir gehören in die Kategorie Lebensmittelversorgung und durften immer offen halten“, beschreibt Reimair das Dilemma. Einmal gab’s 500 Euro vom Staat - das war’s.