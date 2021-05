„Wir sind nicht mehr so attraktiv“

Unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung führten zur Trennung von Trainer Georg Hauthaler, was aber wohl noch schwerer wiegt, ist der Abschied von Kapitän Rene Zia. „Ich wollte sportlich in der Liga noch einmal so weit wie oben mitspielen. Ich hatte das Gefühl, dass das in Anif nicht möglich ist“, erklärt der Routinier seinen Wechsel zur Austria. „Uns tut’s leid, so einen Leithammel zu verlieren“, meinte Schnöll, zeigte aber Verständnis für den 29-Jährigen.