Arzt in Vorarlberg empfahl Corona-Selbstinfektion

Ein Arzt ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten zu einer bedingten Geldstrafe von 63.000 Euro verurteilt worden, 21.000 Euro davon muss er bezahlen. Der Mann hatte - von einer Familie befragt - auf Facebook empfohlen, sich in der Quarantäne selbst mit dem Coronavirus zu infizieren.