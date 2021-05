Brexit-Streit: Fischer blockieren Hafen von Jersey

Säbelrasseln im Ärmelkanal

Der französische Europaminister Clement Beaune sagte, sein Land lasse sich „nicht einschüchtern“. Beaune forderte eine „schnelle und vollständige Anwendung des Abkommens“ zum Brexit. Zuvor hatte die Regierung mit „Vergeltungsmaßnahmen“ gedroht, sollte Großbritannien die Fischereirechte in seinen Gewässern weiter einschränken. Aus diesem Grund setzte Frankreich zwei Patrouillenboote in Bewegung, die sich nun in französischen Gewässern in der Nähe der Insel aufhalten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die zuständige Seepräfektur. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um notfalls Menschenleben zu retten.