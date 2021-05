„Chancentod“ Timo Werner trifft aus einem Meter

Es war in der 28. Minute: N‘Golo Kante spielt rund 30 Meter vor dem Tor einen Doppelpass mit Werner und schickt dann Kai Havertz in den Strafraum. Der Deutsche lupft die Kugel über den herauslaufenden Real-Keeper Thibaut Courtois. Aber er trifft nur die Latte. Werner steht goldrichtig. Völlig alleingelassen nickt der ehemalige Leipzig-Star den Ball aus einem Meter in die Maschen ein. Kein schwieriges, aber ein wichtiges Tor! Und das nicht nur für die „Blues“.