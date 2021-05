Moped krachte mit Auto zusammen

In der Salzburger Ignaz-Harrer-Straße wollte am Mittwoch ein Pkw-Lenker (29), der stadtauswärts fuhr, mit seinem Auto nach links abbiegen. In diesem Moment wurde er von einem Moped überholt und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei kam der Kleinmotorradlenker (72) zu Sturz und verletzte sich.