Nierenkrebs rafft Irland-Ikone mit 54 Jahren dahin

McLoughlin absolvierte als Mittelfeld-Akteur 42 Länderspiele für Irland - eine beachtliche Zahl, die alleine bereits seinen Wert für sein Team veranschaulicht. Doch zur irischen Fußball-Ikone wurde er vor allem in einem Match, durch ein ganz besonderes Tor - den Ausgleich zum 1:1 gegen Nordirland, der Irland zur Fußball-WM in den USA brachte. Nicht von ungefähr knüpfte der irische Verband FAI auf Facebook bei seiner Trauerbekundung an dieses Ereignis an. „Die FAI gedenkt mit Irland-Fans überall auf der Welt des großen Alan McLoughlin an diesem traurigen Tag für den irischen Fußball. Wir werden uns immer an diese Nacht im November erinnern. Ruhe in Frieden, Alan.“