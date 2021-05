Thiem: „War mir nicht sicher, ob ich hier spiele“

Gegen de Minaur hat Thiem in bisher drei Aufeinandertreffen (alle „best of five“-Sätze) in zehn Sätzen nur einen abgegeben. „Gegen ihn habe ich bei den US Open gespielt, in Graz auch schon einmal auf Sand“, erinnerte er sich an den Davis Cup gegen Australien, wo er den angesprochen Satzverlust erlitt. „Ein absoluter Topspieler, ich freue mich aufs Match.“