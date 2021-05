Dominic Thiem in Madrid heute ab 19 Uhr LIVE

Thiem: „Es macht Spaß“

Nach den Trainingseindrücken in den letzten beiden Wochen hob sich beim 27-Jährigen die Stimmung. „Vor allem die Sparrings am Wochenende in Madrid verliefen gut“, erklärt Thiem, „es macht Spaß, wieder unterwegs zu sein. Auch wenn wir nach wie vor in einer künstlichen Blase unser Tour-Leben gestalten müssen.“