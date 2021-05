Neuer Höchstwert bei Todeszahlen in Indien

Indien hat an einem Tag so viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Land erfasst wie nie davor. Binnen 24 Stunden starben im derzeitigen globalen Corona-Hotspot 3780 Menschen, teilte das indische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Dazu kommen 382.000 weitere Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus. In absoluten Zahlen ist Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern mit über 20,6 Millionen erfassten Corona-Infektionen hinter den USA am stärksten von der Pandemie betroffen.