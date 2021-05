„Zettelwirtschaft“: Wo es beim Grünen Pass hakt

Österreich soll Vorreiter sein, wenn es um die Rückkehr in den Alltag, in eine „neue Normalität“ geht. Dazu hat das Parlament am Montag zunächst beschlossen, dass Geimpfte, Getestete und Genesene gleichgestellt werden. Das gilt als Grundvoraussetzung dafür, dass alle drei Gruppen wieder Zugang zu Lokalen, Freizeiteinrichtungen usw. haben - und in Zukunft auch zum Reisen. Zumindest wenn es nach den EU-Ländern mit einem hohen Tourismusanteil geht.