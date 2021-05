Tierischer Einsatz erfolgreich: Kätzchen gerettet

Am Montag musste im Ortsteil Deinsberg in Guttaring ein Kätzchen, welches laut den Besitzerin schon ein paar Tage vermisst wurde, von einem Baum gerettet werden. Ein großes Danke geht an die Feuerwehr Althofen, welche mit der Drehleiter angerückt ist, um die Rettung überhaupt erst zu ermöglichen.