Böser Abflug: Marc Marquez crasht im Training

Alles gut ausgegangen, also. Trotzdem wurden böse Erinnerungen wach: Im vergangenen Juli hatte sich Marquez bei einem schweren Unfall in Jerez einen Bruch des rechten Oberarms zugezogen, der mehrere Operationen notwendig machte und ihn zu einer langen Pause zwang. Erst vor zwei Wochen kehrte er in Portimao in den Rennsport zurück.