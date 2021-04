Eine Milliarde Euro zünden Turbo für Energiewende

Beim Ausbau der erneuerbaren Energie zündet der Kärntner Energiekonzern Kelag einen Investitionsturbo: Um die Klimaziele zu erreichen, pumpt das Unternehmen bis 2025 eine Milliarde Euro in neue und alte Wind-, Wasser-, und Sonnenkraftwerke in Kärnten und im Ausland sowie in das heimische Stromnetz.