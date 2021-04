Tragischer Unfall auf der Südautobahn bei Wernberg

Die 69-jährige Lenkerin war mit ihrem Mann als Beifahrer gegen 16.25 Uhr auf der Südautobahn von Villach kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs. Auf Höhe des Rastplatzes „Wernberg“ hielt die Frau auf Grund plötzlich auftretender Geräusche den Pkw auf dem Pannenstreifen an. Ihr 76-jähriger Ehemann stieg aus und ging um das Auto herum. Genau in diesem Moment fuhr ein tschechischer Sattelzug, gelenkt von einem 40-jährigen Mann aus Tschechien, vorbeifuhr. Der 76-Jährige wurde von der Vorderseite des Zugfahrzeuges erfasst und gegen den Pkw geschleudert. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ehefrau und der Lkw-Lenker blieben unverletzt, erlitten jedoch einen schweren Schock und wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht.