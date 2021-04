Flachgauer Autolenker wollte Polizisten bestechen

Polizisten in Zivil stoppten am Mittwochabend einen Autofahrer (25) in der Salzburger Alpenstraße. Der Flachgauer hatte während der Fahrt sein Handy benützt. Bei der Kontrolle überreichte der Lenker den Beamten die Zulassung und eine Visitenkarte. Den Führerschein musste er nämlich erst unlängst abgeben. Darauf versuchte er sogar, die Polizisten mit Geld zu bestechen.