Kaufsucht: 700.000 Euro in acht Jahren abgezweigt

Zivilprozess folgt

Das Urteil: 30 Monate Haft, davon zehn Monate unbedingt, die die Frau mit einer Fußfessel verbüßen kann. Diese Strafe nahm die Angeklagte sofort an. Den Schaden will Verteidigerin Astrid Wagner nur teilweise anerkennen. In einem Zivilprozess will sie möglicherweise Versäumnisse bei der Kontrolle anprangern. Fest steht: Das Haus mit Grund im Süden Wiens wird verkauft. Die 200 Kleider haben als Secondhand auf Willhaben.at neue Abnehmer gefunden.