Lkw überrollte Fuß von E-Bikerin in Hard

Am Mittwochnachmittag reihte sich der 62-jährige Lenker eines LKW mit seinem Sattelanhänger im Kreuzungsbereich Hofsteigstraße mit der Rheinstraße in Hard auf der Linksabbiegespur ein, um in weiterer Folge in Richtung Schweiz fahren zu können. Aufgrund der roten Ampel hielt er sein Fahrzeug hinter der 44-jährigen Lenkerin eines E-Bikes auf der Abbiegespur an. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, übersah der Fahrer des LKW die vor ihm befindliche Radfahrerin vermutlich aufgrund des toten Winkels vor seinem Fahrzeug.