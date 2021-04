Verkehrsunfall auf der Klagenfurter Nordumfahrung

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Klagenfurter Nordumfahrung der Südautobahn in Fahrtrichtung Villach zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem auch zwei Lkw beteiligt sein sollen. Der Ehrentalerbergtunnel ist deshalb gesperrt. Die Einsatzkräfte befinden sich noch vor Ort.

Nähere Infos sind noch nicht bekannt.